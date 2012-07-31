ABD: Başörtüsü yasağı din özgürlüğü ihlali

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, devlet daireleri ve ilköğretim okullarında başörtüsüne izin verilmemesi din özgürlüğünün ihlali olarak sunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2011 yılı için hazırladığı dini özgürlükler raporu açıklandı.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, azınlık vakıflarına ait malların iadesi konusunda atılan adımlara dikkat çekildi.

Türkiye'de dini inançlara yönelik toplumsal ayrımcılık ve ihlallerin bulunduğu belirtilen raporda, devlet daireleri ve ilköğretim okullarında başörtüsüne izin verilmemesi din özgürlüğünün ihlali olarak sunuldu, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda belirsizliğin sürdüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporun Türkiye kısmında, hem övgü hem de eleştiriler var.

Hükümetin azınlık vakıflarına ait gayrimenkullerin iadesi veya tazmini konusunda dikkate değer adımlar atıldığı kaydedildi.

Raporda, Selçuk'taki Meryem Ana, Van'daki Akdamar ve Trabzon'daki Sümela Manastırı gibi daha önce devlet müzesine dönüştürülen dini mekanlarda yıllık ayinlerin yapılmasına izin verildiğine de işaret edildi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik katsayı engelinin kaldırılmasından da olumlu bir gelişme olarak bahsedildi.

40 yıldır kapalı tutulan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusundaki belirsizlik raporda yer alan eleştiriler arasında.

Türkiye'de dini inançlara yönelik toplumsal ayrımcılık ve ihlallerin olduğuna ilişkin raporlar bulunduğunun altı çizilirken, birçok gazete ve televizyon programında Hristiyanlık ile Musevilik karşıtı mesajlar verildiği bildirildi.

Ayrıca, devlet daireleri ve ilköğretim okullarında başörtüsüne izin verilmemesi din özgürlüğünün ihlali olarak sunuldu.