ABD Başkonsolosluğu'ndan "güvenlik uyarısı" haberlerine yalanlama

ABD Başkonsolosluğu, "Taksim-Yenikapı ve Taksim finiküler hattında 72 saat içinde muhtemel bir patlama olacağı ve bu bilginin konsolosluk tarafından duyurulduğu" yönündeki haberleri yalanladı.

İstanbul'daki ABD Başkonsoloğu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki belli bölgelerden uzak durulmasına ilişkin uyarıları hakkındaki haberler doğru değildir" dendi. Açıklamada, Başkonsolosluk tarafından yapılan son güvenlik uyarısının dikkate alınması gerektiği belirtildi.