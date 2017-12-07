T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor

07 Aralık 2017 14:14

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de arttırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.
Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Polisin sokak giriş çıkışlarını kapatması
-Konsolosluk karşısına gece asılan pankartlar
-Konsolosluk çatısındaki Amerikan askerleri
-Genel ve detay görüntüler

DHAFEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DışardaAmerikanHaberKamera Zeki GÜNALDHA İstinye ABD BaşkonsolosluğuBaşkonsolosluktaABD Başkanı Donald Trump KudüsABDBaşkonsolosluğuPolisBaşkonsolosluğunGörüntü Dökümü Polisin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24