ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de arttırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.

Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin sokak giriş çıkışlarını kapatması

-Konsolosluk karşısına gece asılan pankartlar

-Konsolosluk çatısındaki Amerikan askerleri

-Genel ve detay görüntüler

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