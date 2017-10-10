 ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NA VİZE İÇİN GELENLER KAPIDA KALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından bugün İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler geri dönmek zorunda kaldı. Vize randevusu olanlar içeri alınmazken, ellerine iletişim bilgilerinin olduğu kağıt verildi.

ABD\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya alması nedeniyle vize randevusu olanlar başkonsolosluktan geri dönmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde daha önceden verilen vize randevu saatinde İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler içeri alınmazken, ellerine iletişim bilgilerinin olduğu bir kağıt verildi. Bu kağıtta \"sorularınızı internet ve telefon yoluyla bilgi alabilirsiniz\" dendi.

\"BURSADAN GELDİM.ELİMİZE BU KAĞIDI VERDİLER\"

Bursa\'dan geldiğini belirten Ömer Yavuz \"Randevum için Bursa\'dan geldim. Saat 08.30\'da randevum vardı. İptal olduğunu söylediler. Bize bu kağıdı verdiler.Buradaki telefon numarasını arayarak bilgi almamızı ilettiler. Yazan numarayı defalarca aramam rağmen bilgi alamadım. Büyük ihtimalle geri döneceğim\" dedi.

\"KAFEDE OTURDUK BİR ÇAĞRI, BİR HABER BAKLİYORUZ\"

Randevu saatini bekleyen Aynur Akbaş \"Bizde geldik.Randevu saatimizi bekliyoruz. Kafede oturduk bir çağrı, bir haber bekliyoruz. Randevumun iptal olduğuna dair bir bilgi ve mail gelmedi.En azından şansımızı denemek istiyoruz. Onun için buradayız\" diye konuştu.

\"MAĞDUR OLDUK. NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ\"

Mağdur olduğunu belirten Ali Güney \"Ben daha önce 4 Ekim\'e randevu almıştım. Güvenlik nedeniyle 10 Ekim 09.00\'a randevu verildi. Güvenliğe geldim. Bize kesinlikle bir bilgi verilmiyor. Sadece elimize şöyle bir broşür tutuşturdular.Buradaki telefon numarasından ulaşın diye. Numarayı arıyoruz ama açan yok. Kimseye de ulaşamıyoruz. Şuan burada bekliyoruz.Kardeşim orada, kuzenlerim orada.Şuan mağduruz ve bekliyoruz.Çalıştığım kurumdan 2-3 saat izin alarak geldim. Bir daha izin alacağımı zannetmiyorum. Onun için kafede bekliyorum.Zor durumdayım. Nasıl olacak bilmiyorum\" şeklinde konuştu.

Randevusu olanların, başkonsolosluk çevresindeki vize evrak işlerine yardımcı olan işyerlerinde bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan görüntü

-Başkonsolosluğa gelenlerle röp.

-Konsolosluktan verilen kağıt

-Kafede bekleyenler

-Konsolosluktan bilgi almaya çalışanlar

-Genel ve detaylar



