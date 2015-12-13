ABD Başkonsolosluğu canlı bomba eylem ihbarı nedeniyle kapatılmış

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun, canlı bomba eylemi planladığı bilgisi alınan IŞİD’li Muhammed Raghil Al Hardani’nin 28 Kasım’da Türkiye’ye girdiğinin anlaşılması üzerine kapatıldığı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Suriye’de koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucu kontrolündeki bazı bölgeleri boşaltmak zorunda kalan IŞİD, bu operasyonlar nedeniyle ABD’yi hedefine aldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından istihbarat birimlerinin çalışmaları sonrasında, ABD Baskonsolosluğu geçen hafta çalışmalarına geçici olarak ara verip İstinye’deki binayı tamamen kapatmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bina çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri almıştı.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, IŞİD içinde silahlı faaliyetlerde bulunan Muhammed Raghil Al Hardani adlı IŞİD üyesi, ABD Başkonsolosluğu’na intihar saldırısı planladı. Hardani’nin, ABD’lilere yönelik canlı bomba eylemini gerçekleştirmek için konsolosluk binasında toplantı düzenlenmesini beklediği tespit edildi. ABD güvenlik makamlarıyla yapılan bilgi paylaşımıyla birlikte, IŞİD’in Fırat vilayetinin emiri Abu Anas Al Samari kod adını kullanan Murtada İbrahim Taha Muhammed Al Isawi ile yardımcısı Abu Müslüm kod adını kullanan Marwan Al Iraqi’nin de saldırıyı takip ettikleri öğrenildi. Hardani’nin daha önceden Marwan Al İraqi için güvenlik detayları üzerinde çalıştığı bilgileri edinildi.

28 Kasım’da girmiş

Eylemi herhangi bir Türk vatandaşına zarar gelmeyecek biçimde planlayan Hardani’nin, 28 Kasım’da Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşıldı. Hardani’nin annesinin de Irak’ın Anbar yakınlarında, Albu Hardan kabilesi bölgesinde IŞİD’in kadınlardan sorumlu ofisinde görev yaptğı belirlendi. Hardani’nin eşkalinin de tanımladığı öğrenildi. Buna göre 1991 doğumlu Hardani’nin, 165 cm. boyunda, bronz tenli, kahverengi gözlü olduğu, bir elinde belli belirsiz bir yara izinin bulunduğu tespit edildi.

Bu bilgilerin elde edilmesi sonrasında, istihbaratın ciddi olması nedeniyle daha önce de benzer durumlarda yoğun güvenlik önlemleri alınan ABD Başkonsolosluğu’nun çalışmalarına geçici olarak ara vermesi kararı alındı.