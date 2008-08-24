ABD Başkanlık seçimine doğru

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığını garantileyen Barack Obama, 19 ay önce adaylığını açıkladığı Springfield kentinde seçmenlerinin önüne, başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Joe Biden ile çıktı.



Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayının kim olacağı, Obama kampanyası tarafından büyük bir reklam faaliyeti haline dönüştürülmüştü. Basının, Obama'nın listesindeki adayların evlerinin önüne kamp kurması ve adayların her hareketini bir ipucu olarak değerlendirmesinin ardından, başkan yardımcısı adayının kimliği yerel saatle sabaha karşı basına sızdı.



Illinois Senatörü Obama, başkan yardımcısı adayının kimliğini seçmenlerine ilk önce cep mesajı ve e-mail ile duyurmayı vaat etmişti. Haberin basına sızmasının ardından, Obama kampanyası da yerel saatle sabaha karşı 03:00 civarında SMS mesajlarını göndermeye başladı. E-mail mesajları ise, bunu takip eden birkaç saat içinde seçmenlere ulaştırıldı.

Obama, adaylığını ilk kez kamuoyuna duyurduğu Illinois eyaletinin Springfield kentinde, bu kez başkan yardımcısı adayı Joe Biden ile birlikte boy gösterdi.



Kazanırsa ABD'nin ilk siyah başkanı olmayı hedefleyen ve özellikle dış politika konularında deneyimsiz olmakla eleştirilen 46 yaşındaki Obama, Biden'ı takdimi sırasında bir gaf yaptı ve "karşınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı" dedi. Obama, çabuk toparlanarak hatasını düzeltti ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkan yardımcısı" olarak anonsunu düzeltti.



Otuz yılı aşkın süredir ABD Kongresinde Senatör olan Biden, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin de başkanı ve dış politika konularındaki bilgisi ve deneyimiyle saygı gören bir isim. Bu bakımdan Obama'nın, Biden'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçmesi, dış politikadaki kendi deneyimsizliğini kabul etmesi anlamına geldiği gibi, bu açığını konunun uzmanı olarak bilinen saygın bir isimle kapatmayı bildiğini de gösteriyor.



Biden'ın, 4 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde de Obama'ya önemli bir getirisi olması umut ediliyor. Delaware Senatörü Biden'ın, zaten kendi eyaletinde Demokrat Parti'ye oy getirmesi bekleniyor. Bununla birlikte, 65 yaşındaki Biden'ın doğum yeri, Pennsylvania eyaletindeki Scranto. Dolayısıyla Biden, bu eyalette de oyları Demokrat Parti'ye kazandırabilir. 2004 yılı başkanlık seçiminde Demokrat Partili aday John Kerry, Pennsylvania'da oyları kazanmasını bilmişti. Barack Obama ise, ön seçimlerde bu eyalette sıkıntı çekmiş, oyların çoğunluğunu, kendi partisi içindeki rakibi Hillary Clinton toplamıştı. Biden'ın, diğer oy getirebileceği kilit eyaletler arasında Ohio, West Virginia ve Colorado da sayılıyor.



Joe Biden, Demokrat Parti başkan adaylığı yarışına da katılmış, ancak kampanyasına yeterli para desteği toplayamadığı için erkenden yarıştan çekilmişti. Demokrat Parti içindeki yarış sırasında Biden, Obama'nın ülkeyi yönetmeye yeterli olmadığı yönünde sözler sarfetmişti. Şimdi, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını garantileyen John McCain'in, Biden'ın bu sözlerini Obama'ya karşı kullanması bekleniyor.



Barack Obama'nın adaylığı garantilemesinden bu yana, başkan yardımcısı adayı olarak yanına güçlü imajı olan bir beyaz seçmesinin seçimi kazanmasına yardımcı olacağı söyleniyordu. Biden, bu imaja uyuyor ve dış politikadaki deneyimiyle, Obama'ya getirilen eleştirilere de cevap olmuş oluyor. ABD'de halen, güney eyaletlerinden özellikle beyaz erkeklerin, siyah olduğu için Obama'ya oy vermede isteksiz olabileceği hesaba katılıyor.



Obama, Biden'ı tanıtırken, inançlı bir Katolik olduğuna, düşük gelirli bir aileden geldiğine, evliliğinin ilk günlerinde geçinebilmek için karısının ailesinin evinde yaşadığına, araba satıcılığı yaptığına ve çocukken kekeme olduğuna değindi. Bugünün iyi konuşma kabiliyetiyle tanınan senatörü Biden'ın, çocukken İngilizce okunuşuyla, "ba ba baydın" olarak çağrıldığını anlatan Obama, Biden'ı, hayatındaki zorluk ve trajedileri yenmesini bilmiş, kuvvetli bir kişilik olarak gösterdi. Obama, Senato'ya ilk seçildiği zaman Biden'ın, karısı ve oğlunu trajik bir kazada kaybettiğini anlattı. Joe Biden, bugün Jill Biden ile evli.



Barack Obama, konuşmasında "Şunu kimse unutmamalı ki, Amerikan halkı, Washington'daki hükümetten daha iyidir, daha önemlidir. Hükümet hiç bir zaman özel çıkar çevrelerine av olmamalıdır. Dört yıl daha bu ülke aynı politikalarla devam edemez. Washington'da artık değişim zamanı" dedi.



Joe Biden da, rock grubu U-2'nun "Beautiful Day" (Güzel bir Gün) şarkısı eşliğinde sahneye koşarak çıktı ve kalabalığa "Bugün burada olmak harika bir şey" diye seslendi.

Biden, daha önce evinin önünde kamp kuran gazetecileri, "aday ben değilim" diyerek yanıltmaya çalışmıştı. Biden konuşmasında, ABD Başkanı George W. Bush yönetiminin, ABD'nin dünyadaki yerine zarar vermekle, müttefiklerle ilişkileri zedelemekle suçladı ve McCain'i seçmenin dört yıl daha Bush politikalarının devamı anlamına geleceğini söyledi. Biden, Barack Obama'nın "kaliteli bir kalbe" ihtiyacı olduğunu ve ayrıcalıklı konumda olmayan, çalışan sınıf Amerikalılar için en iyi isim olduğunu savundu.



Bu konuşmalardan sonra, Barack, eşi Michele, Biden ve eşi Jill birlikte dinleyenleri selamladı.

Demokrat Parti'nin ulusal kongresi, pazartesi günü Denver'da başlayacak ve dört gün sürecek. Kongrenin dördüncü gününde Barack Obama-Joe Biden ikilisinin, resmen Demokrat Parti'nin başkan ve başkan yardımcısı adaylığını alması bekleniyor.