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BBC Türkçe

ABD Başkanlık seçimi: Kim kazanır?

Saatler sonra ABD'nin yeni başkanının kim olacağı belli olacak. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri, Demokrat aday Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın sandıktan zaferle çıkma ihtimallerinin ne olduğunu analiz etti.

08 Kasım 2016 22:14

ABD'de başkanlık seçimi yarışının sonlanmasına saatler kala yapılan son anketlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la arayı açtığı görülüyordu.

Aslında bu tablo çok da sürpriz değil. Trump ne zaman farkı kapatsa, bir sonraki ankette Clinton karşı atağa geçip yine 3-4 puanlık farkı yakalıyordu.

Kim bilir belki de Amerikalılar Trump'ın gerçekten başkan olması fikrinden ürküp anketlerde Clinton'a yöneliyorlardı.

Eğer son 6 aydır devam eden trend bozulmazsa, Clinton rahat bir zafer ilan edebilir diyebiliriz.

'Suç unsuru yok'

Ancak ABD'de başkanlık seçimi genel oy oranıyla kazanılmıyor. Her bir eyalet için ayrı ayrı mücadele etmek gerek. Amaç 270 delegeye ulaşmak.

Son anketler, Trump'ı kıl payı da olsa Beyaz Saray'a götürebilecek sayıda eyaletin kararsız olduğunu gösteriyor. Yani hâlâ şansı var.

Trump ya bu kritik eyaletlerin hepsini kazanmalı, ya da Virginia gibi çok delege çıkaran bir eyalette sürpriz yapmalı.

Bu senaryolar her ne kadar zor olsa da ihtimaller dahilinde. Eğer seçim anketleri sandığa gidecek beyazların sayısını yanlış öngördüyse Trump'ın sürpriz yapma ihtimali de güçlenir.

Ama Trump'ın işini zorlaştıran en önemli konu erken oy kullanan seçmenler arasında Latin Amerika kökenlilerin çok ağır basıyor olması.

Amerikalılar oylarını kullanırken Clinton tarafı temkinli iyimserlik içerisinde. Olası bir Trump zaferi orta ölçekli bir sürpriz olur. ABD tarihinde daha büyük seçim sürprizleri olmuştu.

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