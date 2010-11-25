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Dünya

ABD BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNEN PALİN'DEN BÜYÜK GAF WASHINGTON (A.A)

25 Kasım 2010 16:55

-ABD BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNEN PALİN'DEN BÜYÜK GAF WASHINGTON (A.A) - 25.11.2010 - ABD'de gelecek seçimlerde başkan adayı olmayı planlayan Cumhuriyetçi Partili politikacı Sarah Palin'in "Kuzey Koreli müttefiklerimiz" sözü eleştirilere yol açtı. Palin'in dün bir radyo programındaki röportajı sırasında sarfettiği "Kuzey Koreli müttefiklerimizin yanında durmalıyız" sözü, yayıncı tarafından hemen düzeltildi. Ancak Palin yine de, liberal blogcuların şiddetli eleştirilerine maruz kalmaktan kurtulamadı. Eleştirenler, bu sözleri, 2008 seçiminde başkan yardımcısı adayı olan Palin'in dış politikadaki bilgi yetersizliğine örnek gösterdiler. Avrupa ve Asya ülkelerindeki gazeteler de Palin'i eleştiri yağmuruna tuttu.

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