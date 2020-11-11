ABD başkanlığına seçilen Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından başkanlık görevine Joe Biden seçilirken, mevcut Başkan Donald Trump görevi bırakmamakta kararlı görülüyor. Şu ana kadar seçim yenilgisini kabul ettiği yönünde herhangi bir açıklama da yapmadı.

Trump cephesinden bakıldığında hukuki süreç devam ediyor. Diğer yandan Beyaz Saray'a geçiş süreci hazırlıklarına 500 kişilik bir ekiple başlayan Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler ise Amerikan medyasında konuşulmaya başlandı.

Joe Biden'ın kabinesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın beyaz ve erkek ağırlıklı kabinesinden farklı olması ve kabinede çok sayıda kadının yer alması bekleniyor.

Biden, hem Demokrat Parti içindeki yenilikçileri hem de birlikte çalışmak istediği Cumhuriyetçileri memnun edecek bir kabine oluşturmayı hedefliyor.

Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığı

New York Times'ın haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirilecek isimler arasında Tom Donilon, Avril Haines ve Mike Morell yer alıyor.

Eski başkanlardan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Donilon, 1987 yılından beri tanıdığı Biden'ın 1988'deki ilk başkanlık yarışında seçim kampanyasında çalıştı.

Haines de Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha önce Dışişleri Bakanlığında görev yapan Morell ise CIA Başkan Yardımcılığı yaptı ve 2 kez de CIA Başkanlığı görevine vekalet etti.