ABD Başkanlığı'na aday olan Kanye West'ten ilk kampanya videosu: İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa dönüşeceğiz

ABD Başkanlık seçiminde bağımsız aday olarak rapçi Kanye West, ilk kampanya videosunu yayınladı. Videoda West, din ve aile konularına odaklandı.

Temmuzda ABD başkanlık seçiminde aday olduğunu duyuran rapçi Kanye West, ilk kampanya videosunda "ABD halkının inançtan güç alarak yeniden ayağa kalkacağını" ve "Güçlü ailelerin güçlü bir millet inşa edeceğini" söyledi.

West mesajında, "İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz." dedi. West şu ana dek adaylık kampanyası için 5.8 milyon dolar harcadı. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, West, kampanya harcamalarının büyük kısmını kendi karşılıyor.