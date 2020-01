ABD Başkanlığı adaylığını garantileyen Clinton: Kadınlar için tarihi bir an

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan adaylığını garantileyen Hillary Clinton destekçilerine, kadınlar için tarihsel önemde bu ana ulaşmalarına yardımları için teşekkür etti.

Clinton New York'taki konuşmasında "Teşekkürler, önemli bir kilometre taşına ulaştık. Tarihimizde ilk kez bir kadın, önde gelen bir partinin başkan adayı oldu" dedi.

New Jersey, New Mexico ve South Dakota'da ön seçimleri kazanan Clinton, "Büyük düşünen her bir küçük kıza sesleniyorum: Evet istediğiniz her şeyi olabilirsiniz. Başkan dahi olabilirsiniz." diye konuştu.

Clinton son olarak North Dakota'da ön seçimleri kazanan rakibi Bernie Sanders'ı da, siyasi tartışma düzeyini yükselttiği için övdü.

Obama'dan Clinton ve Sanders'a övgü

ABD Başkanı Barack Obama'dan ise hem Clinton'a hem de Sanders'e övgü geldi.

Obama, iki siyasetçinin "ilham verici" olarak nitelendirdiği kampanyalarıyla Demokrat Parti'ye enerji verdiğini söyledi.

California ve Montana'da ön seçimlerin sonucu belli olmasa da, Amerikan Associated Press haber ajansı dünkü seçimler öncesi Hillary Clinton'ın başkan adaylığını garantilediğini bildirmişti.

Eski First Lady ve New York Senatörü Hillary Clinton, Obama'nın ilk döneminde ABD Dışişleri Bakanı'ydı.

BBC muhabiri Katty Kay Hillary Clinton'ın ilk kez büyük bir partinin kadın adayı olmasının beklenen heyecanı yaratmamasının nedenin, onun yıllardır siyaset sahnesinde önde gelen bir figür olması olduğunu söylüyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ise yarış ile ilgili olarak "Daha yeni başlıyoruz ve çok güzel olacak" şeklinde konuştu.