ABD Başkanı Trump'tan BM'ye reform çağrısı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantılarına ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump, BM\'de reformlar yapılması gerektiğini, bürokrasi ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Donald Trump BM\'ye dünya genelindeki işlevini daha açık tanımlaması çağrısında bulundu. Trump, BM\'nin dünya genelinde barışı sağlamada daha etkili bir güç ve kurum durumuna getirmek için verilen çabalara \'ABD\'nin de ortak olacağı\' sözü verdi.



Konuşmasında, bürokrasi ve yanlış yönetim nedeniyle BM\'nin tam potansiyelini ortaya koyamadığını savunan Trump, \"BM\'nin bütçe gücü yüzde yüz kırk arttı ancak bu büyüme ve yatırımları yansıtan sonuçlar görünmüyor\" dedi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'i bürokrasi yerine insanlara odaklandığı için son derece takdir ettiğini de dile getiren Trump, \"Biz dünyadaki insanların güvenini kazanacak bir BM arıyoruz. Bunu başarmak için de BM her düzeyde yönetim sorumluluğunu elinde bulundurmalı, süreçten çok sonuca odaklı olmalı\" dedi.



ABD\'nin BM\'nin işlevlerini sürdürebilmesi için üzerine düşen adil payın üzerine katkıda bulunduğunu da savunan Trump, hiçbir üye ülkenin askeri ya da mali açıdan omuzlarına adil olmayan bir yük binmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.



ABD\'nin yanı sıra üye ülkelerin çoğunun BM\'de yapılması öngörülen reformları desteklediğini belirten Trump, \"Çabalarınıza ortak olmaya söz veriyoruz. Birlikte çalışırsak ve cesur reformlar gerçekleştirirsek Birleşmiş Milletler\'in dünyadaki barış ve uyum için daha güçlü, daha etkili, daha adil bir kurum olarak ortaya çıkaracağımıza inanıyorum\" diye konuştu.



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