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Dünya

ABD Başkanı Trump, Washington Belediye Başkanı Bowser'ın "iğrenç derecede beceriksiz" olduğunu söyledi

06 Haziran 2020 08:41

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kentinde polis şiddeti karşıtı protestolar sürerken başkent Washington D.C. ve Minneapolis'in Demokrat belediye başkanlarını hedef aldı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın "iğrenç derecede beceriksiz olduğunu" ve "Hiçbir şekilde Washington gibi önemli bir şehri yönetecek nitelikli olmadığını" iddia etti. 

Washington'daki eylemlerde son günlerde şiddet olaylarında azalma görüldü. Bunu Ulusal Muhafızlar'ın devreye girmesine bağlayan Trump, "Onlar olmasaydı Bowser'ın hali Minnesapolis'teki mevkidaşından iyi olmayacaktı" yazdı.

Trump, başkanlığı sırasında sık sık Demokrat vali ve belediye başkanlarını hedef aldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

 

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