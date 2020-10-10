ABD Başkanı Trump, uyarılara rağmen bugün Beyaz Saray'ın balkonundan halka seslenecek, pazartesi miting yapacak

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Geçen hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, uzmanların hâlâ bulaş riski ulaştırabileceğini savunmasına rağmen seçim kampanyası çalışmalarına dönüyor.

ABD lideri bugün Beyaz Saray'ın balkonundan halka seslenecek. Bu, Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasından bu yana düzenlediği halka açık ilk etkinlik olacak.

Reuters'a konuşan bir kaynak, organizasyona yüzlerce kişinin katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Daha sonra pazartesi günü Trump, Florida eyaletine geçecek ve burada bir miting organize edecek. Trump 2020 kampanyası, mitingin geçmişte olduğu gibi kapıları açık bir hangarda mı yoksa tamamıyla açık havada mı yapılacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkan adayları canlı yayın tartışması resmen iptal edildi. Trump, tartışmanın internet üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra katılım göstermeyeceğini duyurmuştu.