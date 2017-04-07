ABD Başkanı Trump: Suriye'deki havaalanına saldırı emri verdim; ABD'nin güvenliği için elzemdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Trump, "Bu gece, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştiren uçakların kalktığı hava alanına saldırı emri verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Florida'da bulunan Trump, akşam saatlerinde Esed rejimine ait askeri bir üssü hedef alan füze saldırısına ilişkin basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.

"Suriye'deki diktatör"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Salı günü Suriye'deki diktatör, korkunç bir kimyasal saldırı düzenledi. Masum sivillere yönelik bir saldırı düzenledi. Sinir gazı kullandı. Güzel, masum bebekler gaddarca, zalimce katledildi. Bu barbarca düzenlenen saldırıda. Tanrı'nın hiçbir çocuğu böylesine korkunç bir şey yaşamamalı. Ve bu gece bir askeri saldırı talimatı verdik ve hava üssünün vurulması talimatı verdim. Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan askeri operasyonun emrini verdim. Ve bu hamle, ABD'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli bir hamle. Öldürücü kimyasal silah kullanılmıştır. Bu yasaklanan kimyasal silahların Suriye tarafından kullanıldığı konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Ve önceki yıllarda gösterilen hamleler, Esad'ın davranışının değiştiği konusunda başarısız olduğu, ve bölge istikrarsızlığa sürüklenmeye devam ediyor. Bu akam bütün uygar uluslara, Suriye'deki kan dökülmesinin durdurulması çağrısı yapıyorum. Her türlü terörizmin ortadan kaldırılması çağrısı yapıyorum tüm uygar uluslara."