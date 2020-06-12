ABD Başkanı Trump: Önce silahlarınızı almaya çalıştılar, şimdi de polisiniz için geldiler

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ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis gözaltısında öldürülmesinin ateşlediği sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bir kez daha Demokratlar vardı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Radikal Solcu Demokratlar: Önce silahlarınızı almaya çalıştılar, şimdi de polisiniz için geldiler" yazdı.

Demokratlar ABD'de silahlı saldırıların artış göstermesinin ardından silah satışındaki kontrollerin arttırılmasını talep etmiş ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkmıştı.

Demokratlardan polis şiddetine yönelik tasarı

Geçen hafta ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, polis şiddetini azaltmayı hedefleyen bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı şiddet kullanan polislerin kimliğini tespit etmeyi, bulmayı ve yargılamayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

ABD'de mevcut düzenlemeler polis memurlarının "görevi kötüye kullanma" sebebiyle yargılanmasını engelliyor. Demokratların tasarısı bu düzenlemenin değiştirilmesini öngörüyor.

134 sayfalık tasarı yasalaşırsa kurbanlar, polis memurlarına görevi kötüye kullanma" davası açabilecek, polisin boyun kildi tekniği kullanması yasaklanacak, federal güvenlik gücü mensuplarına vücut kameraları takılacak ve ölümcül kuvvet kullanımı kısıtlanacak. Tasarı polis departmanlarına bağımsız incelemeler yapılmasının da önünü açacak.

Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kentinin şehir konseyi, polis departmanını dağıtma kararı almıştı.