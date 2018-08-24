ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore özel temsilcisini atadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ford motor şirketinin uluslararası ilişkiler sorumlusu yardımcısı Steve Beguin'in Kuzey Kore özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Bakan Pompeo, Beguin'le birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basına açıklama yaptı.

Pompeo, Beguin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Beguin'in, Trump'ın Kuzey Kore politikası doğrultusunda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerden sorumlu olacağına dikkat çeken Pompeo, bu ismin daha önce Kongrede ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Ulusal Güvenlik ekibinde üst düzey görevler yaptığını belirtti.

Bakan Pompeo, gelecek hafta Beguin'le birlikte Kuzey Kore'ye gideceğini açıkladı.

ABD'nin Kuzey Kore temsilciğini yapan Joseph Yun, mart ayında bu görevinden ayrılmıştı.