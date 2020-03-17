ABD Başkanı Trump, Koronavirüs'e "Çinli Virüs" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yeni tip Koronavirüs'le ilgili yazdığı bir motivasyon mesajında virüs hakkında "Çinli virüs" ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı, kısa süre içinde Trump'ın açıklamasına tepki göstererek "Öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Trump, ABD vatandaşlarına Koronavirüs'le ilgili hitap ettiği mesajda, "ABD, Çinli Virüs'ten özellikle etkilenmiş olan endüstrilere, havayolu şirketlerine ve diğerlerine güçlü bir şekilde destek olacak. Eskisinden de güçlü olacağız" yazdı.

Trump aynı zamanda dün Koronavirüs'le ilgili yaptığı "Korona Görev Gücü" değerlendirme toplantısında virüsün ortaya çıktığı Çin'i hedef göstererek "Kimsenin suçu yok, ortaya çıktığı yer dışında" dedi.

Çin'den Trump'ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı." dedi.