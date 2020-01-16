ABD Başkanı Trump'ın Senato'da yargılanma süreci resmen başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil suçlamalarının gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzalamasının adından ABD Senatosu'ndaki yargılama süreci resmen başladı. Yargılama sürecinde savcılık görevini yürütecek yedi üye, Senato üyelerine Trump'ın azil suçlamalarının gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı okudu.

Senato'daki yargılama sürecini idare edecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts, Senato'da yemin edecek. Bunun ardından yargılamada jüri vazifesi görecek her bir senatör de tarafsızlık yemini edecek.

"Beyaz Saray yasayı ihlal etti"

ABD'de Sayıştay görevi gören Federal Hükümet Üst Denetim Kurumu (Government Accountability Office), Trump hakkındaki azil soruşturmasının da odağı olan Ukrayna'ya askeri yardımın askıya alınması konusunda Beyaz Saray'ın federal yasaları ihlal ettiğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin faaliyetlerini denetleyen ve Kongre için raporlar hazırlayan bağımsız bir kurum olan Sayıştay, hazırladığı bir raporda, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi'nin (OMB) yardımları askıya alarak yasaları ihlal ettiği tespitine yer verdi. Yardımların dondurulması, Başkan Donald Trump hakkında Kongre'de yürütülen azil sürecinin merkezinde yer alıyor. Raporda, OMB'nin, Kongre'nin Ukrayna için onay verdiği güvenlik yardımlarını bütçeyle alakalı teknik koşullardan ziyade "siyasi nedenlerle" geciktirdiği ve Harcamayı Sınırlandırmanın Kontrolu Yasası'nı ihlal ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Dairenin baş müşaviri Thomas Armstrong raporda, "Yasaların doğru biçimde uygulanması, Başkan'a, kendi siyasi önceliklerini Kongre'nin onaylayarak yasalaştırdığı unsurların yerine geçirmesine izin vermez" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, 2020'deki seçimde Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden'ın ülkede yaptığı işlerle ilgili soruşturma açması için baskı yapmakla, bunu yaparken de başkanlık yetkilerini kullanmak ve Ukrayna'ya yapılacak maddi yardımı bu şarta bağlamakla suçlanıyor.