ABD Başkanı Trump: Agresif stratejimiz hayat kurtarmaya devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün düzenlediği basın toplantısında insan hayatı kurtarma konusunda "büyük bir ilerleme" yaşandığını söyledi.

"Acı ve yasın ortasında, agresif stratejimizin sayısız hayat kurtarmaya devam ettiğine dair net işaretler görüyoruz" diyen Trump, aldıkları önlemlerle salgın boyunca ölecek kişi sayısını 100 binin çok altında tutabileceklerini açıkladı.

ABD'de salgının ilk günlerinde 100 bin - 200 bin arası kişinin öleceği tahmin edilmişti.

ABD'nin genel anlamda salgınla mücadelede iyi bir durumda olduğunu ve salgının tepe noktasına hazırlıklı olduklarını söyleyen Trump, "Solunum cihazları ve koruyucu ekipman açısından iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şu ana kadar ABD'de 486 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti.