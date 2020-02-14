ABD Başkanı Trump'a kendi kabinesinden sert tepki: Adalet Bakanlığı'nı işlemez hale getiriyor

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ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa yaptığı saldırıların "işini yapmayı imkansız hale getirdiğini" söyledi.

Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına ABD liderinin tepkisinin ardından müdahale edilmiş, bu ülkede büyük tartışmalara sebep olmuştu.

ABC News kanalına konuk olan Barr, "Hiç kimse tarafından bana zorbalık yapılmasını kabul etmeyeceğim, hiç kimse tarafından etkilenmeyeceğim" dedi ve ekledi; "Kongre, gazetelerin yayın kurulları veya başkan, kim olursa olsun fark etmez. Ben doğru gördüğümü yapacağım".

Trump'ın Stone davası hakkında attığı tweetlere de değinen Barr, "Bunlar benim işimi yapmamı ve burada çalışan mahkeme ile savcılara işimizi onurla yaptığımıza dair güvence vermeyi imkansız kılıyor" diye konuştu. Barr, "Adalet Bakanlığı'nın ceza davaları hakkında tweet atmayı bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump, Barr'ın açıklamalarına henüz cevap vermezken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan bu yorumlardan rahatsız olmadı. Onun (Barr) da her ABD vatandaşı gibi kamuya açık bir şekilde fikirlerini sunma hakkı var" yazdı.