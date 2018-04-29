ABD Başkanı Trump: "Kuzey Kore ile ilgili işe yarayacak tek bir şey var"

ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda ilişkilerin iyice gerildiği Kuzey Kore ile ilgili olarak attığı son tweetinde , "Kuzey Kore ile ilgili olarak işe yarayacak tek bir şey var" dedi.

Trump, "Başkanlar ve onların yönetimleri Kuzey Kore ile 25 yıldır konuşuyor, yapılan anlaşmalar ve harcanan onca para bir işe yaramadı, anlaşmalar daha mürekkepleri kurumadan ihlal edildi, böylece Amerikalı müzakereciler aptal konumuna düşürüldü. Özür dilerim ama işe yarayacak sadece tek bir şey var!" dedi.

Ancak Trump bunun ne olduğuna dair daha sonra başka bir tweet atmadı.

Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklığını artırdığı nükleer denemelerine yönelik olarak ABD'nin askeri müdahale tehdidi yöneltmesi bölgedeki tansiyonun artmasına yol açmıştı.

Çin'e yaptığı ziyaret sırasında konuşan Bakan Tillerson, "Pyongyang ile iletişim hatlarının olduğunu" da kaydetti.

Ancak Trump, Tillerson'ın bu açıklamalarına karşı çıkarak, "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ise bu sözleri "köpek havlamasına" benzetti.