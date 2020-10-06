ABD Başkanı taburcu oldu; First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'da izolasyonu devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump hastanedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisini hastanede tamamlayıp dönerken First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki izolasyonunun devam edeceği öğrenildi.

ABD basını, isim vermeyen Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, First Lady Melania Trump'ın hastaneden dönen ABD Başkanı'nı görmek için izolasyonunu bozmadığını, bunun Gizli Servis ajanlarını tehlikeye atabileceğini düşündüğünü aktardı. Melania Trump'ın negatif test sonucuna kadar izolasyona devam edeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs'e yakalandığını duyurduktan sonra 3 gün hastanede tedavi görmüş, bugün hastaneden taburcu edilmişti.