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Dünya

ABD Başkanı Obama'dan IŞİD'e kara operasyonu sinyali

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'e ciddi tavır koymak için kara operasyonu yapılması gerektiğini söyledi

06 Eylül 2014 00:40

NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'e karşı kara operasyonu için bölgedeki gruplarla daha yakın işbirliğine gitmeleri gerektiğini dile getirdi.

Obama, Galler'in Newport şehrindeki NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik saldırgan faaliyetler yürüten Rusya’ya karşı ve Irak’ta büyük bir alanı işgal eden IŞİD’e karşı ortak tutum belirlediklerini söyledi.

 

'Rusya tecrit edilebilir'

 

Obama Rusya’ya karşı tecridin devam edeceğini söylerken NATO’nun bu ülkeye tatbikatlar ve hava devriyeleri ile askeri gözdağı vereceğini de belirterek, şunları söyledi: “Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkesten umutluyum. Ayrılıkçılar ve Rusya'nın hükümranlığı ihlal etme durumu sona ermeli. Bunun gerçekleşemesi bir zaman alacaktır. Yaptırımlarla ilgili etkili bir sürece ihtiyaç vardır. Ateşkes anlaşmasında yaptırımların da etkisi olmakdadır.

Süreç devam ederse Rusya'nın tecrit edilmesi söz konusu olabilir. Biz bu noktada yaptırımları uygulamaya ve Ukrayna'ya destek konusunda atılacak adımlar olduğuna inanıyorum. Rusya'nın bu politikaya son vermesi ve onların hükümranlığına saygı duyması gerekmektedir. Baltık ülkelerinde ve Karadeniz’de tatbikat düzenleyeceğiz. 5. Madde ile ilgili çok önemli adımlar atıldı.”

 

IŞİD'e karşı kara harekatı

 

ABD Başkanı Obama IŞİD’e karşı düzenlenen hava operasyonlarının ardından ilk defa kara harekatından söz ederek, "Geçtiğimiz son iki gün içinde IŞİD'in çok önemli bir tehdit oluşturduğuna ilişkin NATO'nun ortak bir tavrı vardı. Şimdi IŞİD'e karşı eylem birliği konusunda fikir birliğine vardık. IŞİD'e karşı daha ciddi tavır koymak için karadan da operasyona gerek var. Bu nedenle bölgedeki gruplarla daha yakın işbirliğine gitme durumundayız

İlk etapta IŞİD'i gerileteceğiz sonra da ortadan kaldıracağız. Tıpkı Somali'de El Kaide'ye yaptığımız gibi. Bu türden örgütlerin ABD personelini ve ABD halkını tehdit etmesine karşı her türlü adımı atmak amacındayız.Bölgede geniş bir alana yayılmış bir örgütü çevreleme politikası ile önlemek imkansızdır. Bu örgütün öncelikle geri çekilmesini sağlamak ve sonra da bunların ellerindeki imkan ve kabiliyetlerini elinden almak, sonra da liderlerini devreden çıkarma aşamasına geçilir" diye konuştu.

 

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