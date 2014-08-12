ABD Başkanı Obama'dan el-Abadi'ye açık destek

ABD Başkanı Barack Obama, Irak’ta Haydar el-Abadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Haydar el-Abadi'yi telefonda tebrik ederek Obama'nın destek mesajını iletti.



Açıklamada "Atanmış Başbakan, geniş çaplı, IŞİD’e karşı koyabilecek ve her kesimden Iraklılar için daha iyi bir gelecek sağlayacak bir hükümeti kurmak için hızla harekete geçme niyetini ifade etti." dendi. Beyaz Saray, Biden ve İbadi'nin hükümet kurma sürecinde yakın temasta kalma konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Biden, Bağdat'taki hükümet kurma çalışmalarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'la da telefonda görüştü.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden görüşmede, "Masum'un Irak anayasasının garantörü olma rolüne ABD'nin tam desteğini" dile getirdi.

Biden, görüşmede ayrıca Başkan Obama'nın, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elde ettiği kazanımları tersine çevirmek için Irak'taki yeni bir hükümetle ve Irak güvenlik güçleriyle koordinasyonun artırılmasını arzu ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Obama da yeni başbakanın atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yeni hükümetin karşısındaki zorluklara değinen Obama, barışçıl bir geçiş olmasını ümit ettiğini söyledi.

Maliki, ABD'ye tepkili

Maliki, ABD'nin İbadi'ye desteğine tepki göstererek "İç ve dış güçler birlikte ortak bir komplo uyguluyor. Bunun en büyük göstergesi ABD'yi gördünüz, ilân edildiğinden hemen sonra desteklediler. Kanun Devleti'nin hakkını yemek için iç ve dış güçlerin koordinasyonuyla Irak'a karşı ve bu ülkede demokrasiye karşı büyük komplolar uygulanıyor" dedi.