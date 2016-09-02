ABD Başkanı Obama: Türkiye'yle ilişkilerde düşüş görmüyoruz

ABD Başkanı Barack Obama, "Türkiye'de politik ve sivil bir deprem yaşandığı gerçek" dedi. Obama, "Türkiye IŞİD'i yok etmek için önemli bir ortak" diye konuştu. "Türkiye yeniden yapılanmak, toparlanmak zorunda ve bunu nasıl yapacakları önemli" diyen ABD Başkanı "Türkiye'yle ilişkilerimizde bir düşüş görmedik" ifadelerini kullandı.

Obama'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Türkiye güçlü bir NATO üyesi olmaya devam ediyor.

- Türkiye yeniden yapılanmak, toparlanmak zorunda ve bunu nasıl yapacakları önemli.

- Türkiye'yle ilişkilerimizde bir düşüş görmedik.

- Türkiye IŞİD ile mücadelede ve bölgede güvenlik bağlantılı pek çok konuda önemli bir ortak.

CNN International, Obama'nın katıldığı programın tamamının daha sonra yayımlanacağını duyurdu.