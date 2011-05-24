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Dünya

ABD BAŞKANI OBAMA İNGİLTERE'DE LONDRA (A.A)

24 Mayıs 2011 10:12

-ABD BAŞKANI OBAMA İNGİLTERE'DE LONDRA (A.A) - 24.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, bugün başlayacak iki günlük resmi ziyaretleri için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.  İzlanda'da kül püskürtmeye başlayan Grimsvötn Yanardağı'nın İngiltere hava sahasını etkilemesi, Obama'nın ziyaretini de etkiledi. Altı günlük Avrupa turu kapsamında sabah saatlerinde İrlanda'dan Londra'ya gelmesi beklenen Obama çifti, akşam saatlerinde başkent yakınlarındaki Stansted Havalimanına geldi. Kül bulutları özellikle İskoçya'nın hava sahasını etkiliyor. İskoçya'dan yapılan karşılıklı uçak seferleri iptal edildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in davetlisi olarak Londra'ya gelen Obama çifti, Buckingham Sarayında kalıyor. Kraliçenin yanı sıra, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ile de görüşecek olan ABD Başkanı Obama ayrıca, İngiliz milletvekillerine seslenecek.   Ziyaret sırasında iki ülke arasında güvenlik ve dış politika alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için "ortak güvenlik strateji kurulunun" oluşturulması öngörülüyor. 

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