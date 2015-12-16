ABD Başkanı Obama: Göçmenlik bizim doğuş hikayemiz

ABD Başkanı Barack Obama, Suriyeli sığınmacıları, 2. Dünya Savaşı’nda göç eden Musevi mültecilere benzeterek ABD'nin göçmenlerden kurulan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Obama, göçmenlere sahip çıkmamanın Amerika’nın değerlerine ihanet etmek olacağını söyledi ve “Göçmenlik bizim doğuş hikayemiz” dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Başkan Barack Obama, başkent Washington’daki Vatandaşlığa Kabul Seremonisi’ne katıldı. Amerikan vatandaşlığına kabul edilen 31 kişinin yemin töreninin ardından bir konuşma yapan Obama, göçmenlere sahip çıkılması mesajı verdi.

25 farklı ülkeden insanın bugün Amerikan vatandaşlığına geçiş yaptığını kaydeden Obama, “Birbirinize benzemiyorsunuz. Aynı şekilde ibadet etmiyorsunuz. Ama buradaki değerler bizi adeta bir tek insan gibi birbirine bağladı. Ellerinizi kaldırdınız ve kutsal yemini ettiniz. Sizleri 'Amerikalı dostlarım' şeklinde ilk kez selamlayan kişiler arasında olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Göçmenlik bizim doğuş hikayemiz”

Dünyadaki tüm ülkelerin göçmenlere sahip olduğunu ama Amerika’nın bu konuda başka bir ülke olduğunu belirten Obama, “Biz sadece göçmenleri hoş karşılamıyoruz. Biz sadece yeni gelenleri hoş karşılamıyoruz. Biz göçmen doğduk. Biz tam olarak buyuz. Göçmenlik bizim doğuş hikayemiz” şeklinde konuştu. Göçmen ve mültecilerin Amerika’yı canlandırdığını ve yenilediğini kaydeden Obama, ülkedeki ilk 500 şirketin büyük çoğunluğunun göçmenler tarafından kurulduğunu belirtti. Ülkenin teknoloji merkezi sayılan Silikon Vadisi’ndeki şirketlerin birçoğunun göçmen kurucusu olduğunu dile getirdi.

“Nasıl çabuk unuttuk”

Geçmişte bazı dönemlerde Amerika’nın göçmenlere kapısını kapatarak değerlerine ihanet ettiğini belirten Obama, “Korkularımıza yenik düştük. Sadece Amerikalı dostlarımıza değil en önemli değerlerimize de ihanet ettik. Bu geçmişte oldu. Buradaki en büyük ironi bu değerlere ihanet eden kişilerin kendilerinin de göçmen ailelerin çocukları olması. Nasıl da çabuk unuttuk. Bir nesil geçti, iki nesil geçti ve biz birden nereden geldiğimizi unuttuk. Her nasılsa 'biz' ve 'onlar' olduğunu ileri sürdük. Bizim de geçmişte 'onlar' olduğumuzu hatırlamadık” ifadelerini kullandı.

Dünyada bugün yaşanan göçmenlik ve mülteci krizinin geçmişte de yaşandığına dikkat çeken Obama, “Bugün yaşanan Meksikalı göçünü, yüzyıl önce Katolik göçünde görürüz. Bugün Suriyelilerin mültecilik arayışını, 2. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi mültecilerde görmeliyiz” ifadelerini kullandı.