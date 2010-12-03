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Dünya

ABD BAŞKANI OBAMA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ WASHINGTON (A.A)

03 Aralık 2010 09:13

-ABD BAŞKANI OBAMA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ WASHINGTON (A.A) - 03.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in Hayfa kentinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. ABD'nin başkenti Washington'da Yahudilerin Hanuka bayramı dolayısıyla Bayaz Saray'da verdiği resepsiyonda konuşan Barack Obama, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentinin ormanlık alanında meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ''en samimi başsağlığı dileklerini sunduğunu'' belirtti. Obama ayrıca, ABD'nin, İsrail'deki yangın söndürme çalışmalarına yardımda bulunmak amacıyla bütün hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. İsrail'in Hayfa kentinin Karmel dağlarındaki ormanlık alanda önceki akşam başlayan yangın, 40 kişinin ölümüne yol açtı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dokuz ülke, yangına müdahale etmek üzere yangın söndürme uçağı ve helikopter yollayacağını açıkladı.

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