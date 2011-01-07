ABD başkanı nasıl giyinir?

T24 - ABD Başkanı Barack Obama’nın Hawaii tatili sırasında şort ve parmak arası terlikleriyle görüntülenmesi tartışma yarattı. New York Post’un manşetten Obama’yı sert bir dille eleştirmesi, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Marmaris’te çekilmiş benzer fotoğraflarını akla getirdi.





ABD’de Cumhuriyetçi muhalefete yakınlığıyla bilinen New York Post gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama’nın Hawai tatili sırasında giydiği kıyafeti ağır dille eleştiren bir manşetle çıktı. “Özgür dünyanın 1 numaralı lideri, tatilde de olsa böyle giyinebilir mi?” başlığını atan gazete Amerika’nın ünlü tarihçilerinin de konuyla ilgili görüşlerini yayınladı. NY Post’a konuşan tarihçi Doug Wead, “ABD tarihinde ilk kez bir başkanın ayak parmaklarını görüyoruz” açıklamasını yaptı. Başkan Jimmy Carter’ın Beyaz Saray’da spor ayakkabıyla bile dolaşılmasına tahammülü olmadığını hatırlatan Amerikalı tarihçi, Obama’nın kıyafet seçiminin halka “Ben de sizden biriyim” mesajı verme amacı taşıdığını belirtti. Pennsylvania Üniversitesi’nden Kathleen Hall ise tartışmaya anlam veremediğini şu sözlerle anlattı: “Hawai’de doğdu, orada büyüdü... Orada herkes böyle giyiniyor. Sırf Başkan diye deniz kenarında ayakkabıyla mı dolaşsaydı?”



Özal da tartışılmıştı

Obama’nın tartışılan kıyafeti daha önce de Türkiye’de tartışma konusu olmuştu. Turgut Özal’ın, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Marmaris’te tatil yaparken havacıların dinlenme kampında askeri birliği şortla teftiş etmesi gazetelerin manşetine çıktı. Özal daha sonra denetleme olmadığını, sadece kampın başındaki teğmenin ricası üzerine çay içmek üzere kampa gittiğini söylese de Özal literatüre, “Şortla askeri birlik denetleyen cumhurbaşkanı” olarak geçti.



Flip flop başkan

New York Post, Obama’nın bu görüntüsü için “Flip-Flop Başkan” başlığını attı. Flip-Flop tabiri, İngilizce’de terliğin yanısıra bir dediği bir dediğini tutmayan, sözüne güvenilmez kişi anlamına da geliyor. Obama politikalarına karşı olduğu bilinen New York Post böyle zeki bir kelime oyunu yapmış oldu.