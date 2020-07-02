ABD Başkanı Donald Trump, 'maske' konusunda söylem değiştirdi

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Uzun süre boyunca katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bir günde yaklaşık 50 bin vaka açıklandığı gün bu konudaki söylemini değiştirdi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox kanalına konuk olan Trump, "Maske tahmaya hiç bir itirazım yok. Maskeleri seviyorum" dedi.

Trump, "İnsanlarla yakın bulunduğum bir ortamda kesinlikle takardım" diye konuştu.

"Maske takmakla ilgili bir problemi olmadığını" söyleyen Trump, taktığı zaman 'Maskeli Süvari'ye benzediğini ifade etti.

ABD liderinin maske takmanın zorunlu olmaması gerektiği konusundaki duruşu ise değişmedi. "Ülkenin birçok yerinde insanların mesafeli durduğunu" ifade eden Trump, "Eğer takmak istiyorlarsa takmalılar" diye konuştu.