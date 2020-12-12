ABD Başkanı Donald Trump, geçici federal kapanmayı önleyen imzayı attı

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ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısına kısa süre kala kapanmasını önlemek için federal hükûmete bir hafta daha kaynak aktarılmasını sağlayan tasarıyı imzaladı.

Ek süre, taraflara bir Covid-19 destek paketi üzerinde anlaşma sağlayabilmeleri için de daha fazla zaman tanıyacak.

Trump'ı imzaladığı geçici bütçe tasarısı ilk olarak çarşamba günü Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Cuma günü Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'nun onay kararının ardından tasarı Trump'ın masasına gönderildi.

Eğer bu tasarı yürürlüğe sokulmasaydı bazı havalimanları ve ulusal parklar geçici olarak kapatılacak, Dışişleri Bakanlığı'nın bazı faaliyetleri durdurulacaktı.

18 Aralık'a kadar bir anlaşmaya varılamazsa Kongre'nin yeni bir geçici bütçe tasarısı geçirmesi veya federal hükûmette geçici kapanmalara gitmesi gerekecek.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı. Yeni tasarı ile bu süreç 18 Aralık'a kadar uzatılmış oldu.