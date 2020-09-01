ABD Başkanı Donald Trump: Biden'ı karanlık gölgeler kontrol ediyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden'ı "karanlık gölgelerin" kontrol ettiğini iddia etti.

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'ten Laura Ingraham'a konuşan Trump, siyah üniformalı haydutların geçen günlerde Washington'a uçurulduğunu iddia etti.

Ingraham'ın "Biden'ın kim kontrol ediyor; eski Obama yetkilileri mi?" sorusuna Trump, "Adını hiç duymadığınız insanlar. Karanlık gölgelerdeki insanlar" diye yanıt verdi. Gazeteci, bu cevap karşısında, "Bu kulağa bir komplo teorisi gibi geliyor. Karanlık gölgeler nedir?" diye yeni bir soru sordu. Trump bu soruya, "Sokakta insanlar var. Sokakları kontrol eden insanlar" diye yanıt verdi.

Trump daha sonra, "Bu hafta sonu birini bir şehirden uçağa bindirdik. O uçağın neredeyse tamamı siyah üniforma giyen haydutlarla doluydu" dedi.

Ingraham konuyla ilgili detay isteyince Trump, "Sana bir ara söylerim. Şu anda soruşturma sürüyor" diye konuştu.

Trump söyleşinin devamında bu insanların Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne gelmeye çalıştığını ve "büyük hasar" vermeyi hedeflediğini iddia etti.