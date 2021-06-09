ABD Başkanı Biden, yedi gün sürecek ilk yurt dışı ziyareti için yola çıktı; ilk durak Britanya

ABD Başkanı Joe Biden, yedi gün sürecek ilk yurt dışı seyahati olan Avrupa ziyaretlerine başlamak üzere yola çıktı.

Bloomberg Beyaz Saray muhabiri Justin Sink, Biden'ın Avrupa'ya doğru yola çıktığını bildiren bir tweet paylaşarak "Başkan Biden, yedi gün üç ülke sürecek Avrupa turu için yola çıktı" yazdı.

Biden, ilk olarak Britanya'ya giderek burada G7 Zirvesi'ne katılacak. Daha sonra Brüksel'e geçecek olan Biden NATO Zirvesi'ne katılacak ve burada Avrupa Birliği liderleriyle görüşecek. NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden ilk kez yüz yüze görüşecek. Biden, ziyaretin sonunda Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.