ABD Başkanı Biden: Ukrayna halkına mesajım; biz yanınızdayız

ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız" dedi. Biden, Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'nın başkenti Varşova'da açıklama yaptı. NATO topraklarını koruyacaklarını belirten Biden, "Bir diktatör, bir imparatorluğu yeniden canlandırmaya çalışabilir ama bir halkın özgürlük sevincini solduramaz. Ukrayna hiç bir zaman Rusya için zafer olmayacak" ifadelerini kullandı.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Ukrayna halkına mesajım; biz yanınızdayız"

"Ukrayna ve halkı şu anda cephede ülkelerini kurtarmak için savaşıyorlar. Tüm özgür hakları bir araya getirmek için, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü için. Bunlar abluka altında oldu, savaş verdik. Her nesil demokrasi düşmanlarına karşı savaş verdi. Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız. Nokta. Macaristan, Polonya, 1958, Çekoslovakya demokratik kalkınmayı ezdi. Ta ki Berlin ve Sovyet baskısı yıkılana kadar. Demokrasi savaşı burada bitmedi. Son 30 yılda otokrasi güçleri yeninden ayaklandı. Onların özelliklerini tanıyoruz; demokratik özgürlüğe, hakikate düşmanlık. Rusya bugün demokrasiyi boğuyor.



Putin Nazilerden arındırdığını söylüyor. Bu bir yalan. Zelenski demokratik yollarla seçildi. Kendisi Yahudi. Ailesi soykırımda öldürüldü. Putin çıkıp güçle kazanabileceğini söylüyor. Ve demokrasi gücünü eyleme koyalım. Böylece otokrasiyi yenelim. Kremlin NATO genişlemesini emperyalist güçlenme olarak ifade ediyor. NATO savunma ittifakıdır. Hiçbir zaman Rusya'yı yok etmeyi planlamamıştır. Defalarca telefonda görüştük. Gerçek diplomatik çözümler önerdik. Her tarafın güvenliğini artırmak için. Putin tekliflerin hepsini reddetti. Yalanlarla bize geldi. Rusya şiddete meğilliydi. 'Saldıracaklar' dedik. Defalarca dile getirdik bunu. Defalarca Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz dediler."

"Rus ekonomisini kalbinden vurduk"

"Bu en temel insan içgüdülerinden biridir. Gücü ve dezenformasyonu kullanarak açlıklarını gidermeye çalışıyorlar. 2. Dünya savaşından sonra kurulan bu düzene karşı çıkmaktır bu. Tehdidin ciddiyeti çok büyük. Bu yüzden batının verdiği tepki çok büyük oldu. Çok büyük bedel ödetecek cevaplar verdik. Rusya'nın Merkez Bankası küresel fonlara erişemiyor şu anda. Rus ekonomisini kalbinden vurduk. Enerji ithalatını engelledik. Oligarklara yaptırımlar getirdik. Şimdi de onlar acıyı birlikte çekmeli. 400'den fazla özel çok uluslu şirket Rusya'yı terk etti. Ruble neredeyse çöp oldu. 200 Ruble şu anda 1 dolar. Ekonomi şu anda yarı yarıya çökmeyle karşı karşıya. Rus ekonomisi şimdi ilk 20'ye bile giremeyecek durumda."

"NATO'nun her karış toprağını koruyacağız"

"Ekonomik yaptırımlarla birlikte yeni bir ekonomik güç elde ettik. Bu uluslararası yaptırımlar Rus gücünü emiyor. Putin, suçludur. Nokta. Aynı zamanda bu ekonomik yaptırımların yanı sıra Batı dünyası omuz omuza durdu ve Ukrayna'ya destek verdi. Rusya, Ukrayna sınırına aşmadan 600 milyon dolar destek verdik. Verdiğimiz silahlarla, Ukrayna halkı topraklarını korudu. ABD güçleri, burada NATO müttefiklerini korumak için duruyor. Ukrayna'ya yönelik bu hamle, aman akıllarınıza NATO topraklarına girmeyi getirmesinler diye. Madde 5 konusunda NATO'nun her karış toprağını koruyacağız.

"Rus güçleri insani yardımı engelliyor"