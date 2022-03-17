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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: Zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı

"Dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı var"

17 Mart 2022 20:40

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Oval Ofis'te çevrim içi gerçekleştirdiği görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı" şeklinde konuştu. 

Martin ile bugün yüz yüze görüşme planları olduğunu ancak Martin'in covid-19 testinin dün gece pozitif çıkması nedeniyle görüşmeyi çevrim içi yapma kararı aldıklarını aktaran Biden, İrlanda Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aziz Patrick Günü'nü kutladı

Biden, görüşmede Martin'in, İrlandalıların ulusal günü olan Aziz Patrick Günü'nü de kutladı.

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