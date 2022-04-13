ABD Başkanı Biden'a olan halk desteği düşmeye devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteğinin anketlerde düşmeye devam ettiği ve bunun başlıca nedeninin ülkede son 41 yılın zirvesine ulaşan enflasyon olduğu bildirildi.

Reuters ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD Başkanı Joe Biden'a olan halk desteği oranı yüzde 41'e geriledi.

Biden'ın uzun süredir anketlerde kan kaybettiğine işaret edilen ankette, ülkede son 41 yılın zirvesini gören enflasyonun Biden'a oy kaybettiren en büyük etken olduğu belirtildi.

"En büyük sorun ekonomi"