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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı'na kokain şoku

ABD Başkan Yardımcısı'nın kızının kokain kullanırken çekilen görüntüleriniNew York Post'a satmaya çalışmışlar

30 Mart 2009 03:00

ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede ön saflarda yer alan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın kızının kokain kullanırken çekilen görüntülerinin bulunduğu iddia edilen bir video kasetini New York Post gazetesine satmaya çalıştıkları bildirildi.

New York Post'un haberinde, 27 yaşındaki Ashley Biden'ın bir arkadaşının, Ashley'nin uyuşturucu kullanırken ve bir partideki taşkın görüntülerinin bulunduğu kaseti gazeteye 2 milyon dolara satmak istediği belirtildi.

Haberde, 43 dakikalık kasetin 90 saniyesi kendilerine izletilmesine ve 2 milyon dolarlık bedel 400 bine çekilmesine rağmen kaseti satın almayı reddettikleri kaydedildi.

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