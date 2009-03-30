ABD Başkan Yardımcısı'na kokain şoku

New York Post'un haberinde, 27 yaşındaki Ashley Biden'ın bir arkadaşının, Ashley'nin uyuşturucu kullanırken ve bir partideki taşkın görüntülerinin bulunduğu kaseti gazeteye 2 milyon dolara satmak istediği belirtildi.Haberde, 43 dakikalık kasetin 90 saniyesi kendilerine izletilmesine ve 2 milyon dolarlık bedel 400 bine çekilmesine rağmen kaseti satın almayı reddettikleri kaydedildi.