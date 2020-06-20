ABD Başkan Yardımcısı Pence, 'siyah canlar kıymetlidir' demeyi reddetti

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Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numarası Mike Pence, ülkesinde sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler sürerken "Siyah canlar kıymetlidir" demeyi reddetti, bunun yerine "Tüm canlar kıymetlidir" dedi.

ABC'nin Philadelphia'daki yerel kanalına konuşan Pence, "Şunu söylemeliyim; George Floyd'a olanlar bir trajediydi" dedi. Muhabirin, "Siyah canlar önemlidir" ifadesini kullanıp kullanmayacağını sorması üzerine Başkan Yardımcısı Pence, "Özellikle Juneteenth'te biz bu ülkenin kurulmasından bu yana hepimizin eşit yaratıldığı idealiyle yaşıyoruz ve Tanrı'nın bize ayrımcılık kabul etmeyen haklar verdiğine inanıyoruz. Bu yüzden tüm canlar kıymetlidir" dedi.

Juneteenth ABD'de köleliğin sonu kabul edilen 19 Haziran gününde kutlansa da, kölelik ülkenin kurulmasından yaklaşık bir asır sonra kaldırıldı.

Söyleşiyi gerçekleştiren gazeteci Brian Taff, "Bu konuda baskı yaptığım için beni bağışlayın ama 'Siyah canlar kıymetlidir' demediğinizi vurgulamak zorundayım. Arada önemli bir fark var" dedi ve ifadeyi neden kullanmadığını sordu.

Pence yanıt olarak her insanın hayatının çok önemli olduğuna inandığını söyledi.

ABD'de özellikle protestolar sırasında 'Siyah canlar kıymetlidir' ve 'Tüm canlar kıymetlidir' ifadeleri arasındaki fark tartışma konusu oldu. Birçok protestocu söylemde siyah vatandaşların hedef alınanlar olduğu için böyle bir vurgu yapıldığını ifade etti. Bir Twitter kullanıcısı konudaki ayrımdan bahsettiğinde, "Bir şehir saldırıya uğradığında o şehir için dua ettiğimizi söylüyoruz. Dünyadaki tüm şehirler için değil" ifadelerini kullandı.