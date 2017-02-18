T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Başkan Yardımcısı Pence: NATO'ya desteğimiz azalmayacak

Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pence, "ABD, bugün ve her gün Avrupa'nın yanında olacak" dedi. Pence, Rusya'yla ortak zemin bulma arayışlarına rağmen, Ukrayna konusunda Moskova'yı sorumlu tutmaya devam edeceklerini söyledi.

18 Şubat 2017 21:01

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Avrupalı liderlere, ülkesinin NATO'ya desteğinin azalmayacağını söyledi.

Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pence, "ABD, bugün ve her gün Avrupa'nın yanında olacak" dedi.

Avrupa ülkelerinin NATO'nun savunma harcamalarına gerekli katkıyı yapmadığını öne süren Pence, "Bu durum, ittifakımızın temellerini sarsıyor" diye konuştu.

Pence, ABD ve diğer dört üyenin dışında hiçbir NATO ülkesinin, gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde ikisini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Barack Obama'dan devralmadan önce, Washington'ın NATO bütçesine yeterince katkı yapmayan ülkelerin yardımına gitmeyebileceğini söylemişti.

NATO yetkilileri, 2016'da sadece ABD, İngiltere, Yunanistan, Polonya ve Estonya'nın bu taahhüdü yerine getirdiğini belirtiyor.

Pence konuşmasında ayrıca, "Rusya'yla yeni bir ortak zemin arayışındayız. Başkan Trump bunun mümkün olduğuna inanıyor. Ama Ukrayna konusunda Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edeceğiz" dedi ve Moskova'nın 2015'te Doğu Ukrayna'daki çarpışmaları durdurmaya yönelik Minsk anlaşmasına sadık kalması gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya MünihGüvenlik KonferansıPenceAvrupaPence RusyaUkraynaMoskovaBaşkan Yardımcısı Mike Pence AvrupalıNATOMünihABDBaşkanı Donald TrumpBarack ObamaWashington NATOYunanistan PolonyaEstonyaBaşkan TrumpAma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24