ABD Başkan Yardımcısı Pence: NATO'ya desteğimiz azalmayacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Avrupalı liderlere, ülkesinin NATO'ya desteğinin azalmayacağını söyledi.

Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pence, "ABD, bugün ve her gün Avrupa'nın yanında olacak" dedi.

Avrupa ülkelerinin NATO'nun savunma harcamalarına gerekli katkıyı yapmadığını öne süren Pence, "Bu durum, ittifakımızın temellerini sarsıyor" diye konuştu.

Pence, ABD ve diğer dört üyenin dışında hiçbir NATO ülkesinin, gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde ikisini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Barack Obama'dan devralmadan önce, Washington'ın NATO bütçesine yeterince katkı yapmayan ülkelerin yardımına gitmeyebileceğini söylemişti.

NATO yetkilileri, 2016'da sadece ABD, İngiltere, Yunanistan, Polonya ve Estonya'nın bu taahhüdü yerine getirdiğini belirtiyor.

Pence konuşmasında ayrıca, "Rusya'yla yeni bir ortak zemin arayışındayız. Başkan Trump bunun mümkün olduğuna inanıyor. Ama Ukrayna konusunda Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edeceğiz" dedi ve Moskova'nın 2015'te Doğu Ukrayna'daki çarpışmaları durdurmaya yönelik Minsk anlaşmasına sadık kalması gerektiğini söyledi.