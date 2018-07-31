ABD Başkan Yardımcısı Pence: Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.

Pazar günü ABD'deki Fox News televizyonuna konuşan Pence, "Brunson hakkında herhangi bir elle tutulur kanıt yok" dedi ve ekledi:

"Göreve başladığımızdan beri Başkan Trump'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetiyle bu konuyu doğrudan konuştuk. Bu görüşmeler ara vermeden devam ediyor.

"Bu hafta Brunson'un cezaevinden ev hapsine geçirilmesini sevinçle karşıladık. Hem Brunson ile hem de eşiyle konuştum, Brunson evine dönmek istiyor. Brunson serbest bırakılmalı ve ABD'deki evine dönmesine izin verilmeli.

"Başkan Trump'la birlikte bu konuyu hafta içinde açık bir şekilde dile getirdik. Hakikat şu ki, Pastör Brunson'un tutukluluğunu ev hapsine çevirmek yeterince iyi değil. ABD Türkiye'ye Brunson serbest kalana kadar yaptırım uygulamaya hazır."

Pence, katıldığı televizyon programını Twitter hesabından da aynı mesajla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün akşam Güney Afrika'da gazetecilere "Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız" demişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de yargı var. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Yargı kararına saygı duymak yerine konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Geldikleri noktada, 6 senatör Dışişleri Komisyonu'na Türkiye'ye yaptırım öngören bir teklifte bulunuyorlar.

"Şunu da bilmeleri lazım: Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. Biz halkımızla milletimizle bugüne kadar nasıl el ele dayanışma içinde olduysak aynı şekilde yolumuza devam ederiz. ABD, bu tavrı değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.

"Bunlar İran'a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran?"

ABD Başkanı Donald Trump da Cuma günü "Pastör Brunson'ın uzun süreli tutukluluğundan ötürü Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacağız" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Trump'a yanıtı, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz" olmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca, "Kimden gelirse gelsin, tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğü herkese uygulanır, istisnası yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "ABD yönetimini bir an önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz" denilmişti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir" demişti.

Reuters haber ajansı ise Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Çavuşoğlu'nun yaşanan gerilimin ardından bir telefon görüşmesi yaptıklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, yardımcısı Mike Pence'in Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağına yönelik sözlerine destek vermişti.

Hafta içi Mike Pence'in konuşmasının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, çok iyi bir Hristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan pastör Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluğundan ötürü Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Pastör Brunson) Çok acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

Din ve inanç özgürlüğü ile ilgili yaptığı konuşma sırasında pastör Andrew Brunson'ın anılmadan geçilmemesi gerektiğini kaydeden Pence, Türk yetkililerin darbe girişiminin ardından on binlerce gazeteci, aktivist, hakim, ordu mensubu ve öğretmeni tutukladığını, Brunson'ın da bu çerçevede 2016 yılında tutuklandığını belirtmişti.

Brunson'ın "kendisine yönelik bir suçlama yöneltilmeden bir yıldan uzun bir süre cezaevinde kaldığını" söyleyen Pence, "Türkiye hükümeti sonunda onunla ilgili iddianameyi açıkladığında, Hristiyanlık inancını yaydığı için onu ülkeyi bölmek ve ayrıştırmakla suçladı" diye konuşmuştu.

Brunson'ın ev hapsine konulmasının önemli bir ilk adım olduğu ancak yeterli olmadığını söyleyen Mike Pence, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson'ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanın" demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Eğer Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp, ülkesine göndermezse ABD, pastör Andrew Brunson özgür kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak."

Pence, "Brunson, özgür olmayı hakediyor" ifadelerini de kullanmıştı.

Pence, Andrew Brunson'ın seyirciler arasında olan kızı Jacqueline Brunson'a da şu sözlerle seslenmişti:

"Jacqueline sana söz veriyorum. Babana da dün söylediğim gibi, Başkan Trump ve ben, baban tamamen serbest kalıp, ailesine ve ülkesine dönünceye kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba günü İzmir'de yargılanan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Mahkeme, tutukluluğun ev hapsine çevrilmesi kararını şu gerekçelerle açıklamıştı:

"Her ne kadar 18 Temmuz 2018 tarihli oturumda sanık ve müdafi tarafından yapılan tahliye talebi reddedilmişse de CMK 104 ve 105. maddeleri uyarınca mahkememizce dosya üzerinde yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sanığın savunmasının alınmış oluşu, sanığa isnat olunan suçlar yönünden delillerin büyük oranda toplanmış oluşu, sanık ve müdafi tarafından iletilen sağlık mazereti, sanık her ne kadar yabancı ülke vatandaşı ise de tutukluluktan elde edilecek faydanın etkin adli kontrol hükümleriyle sağlanabilecek oluşu hususları nazara alınarak tahliyesine karar verildi."

Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pastör Brunson'un cezaevinden çıkarılmasını uzun süredir beklediklerini belirtmişti.