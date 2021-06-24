ABD Başkan Yardımcısı Harris, Meksika sınırına ilk ziyaretini yapacak; eski başkan Trump da bir sınır ziyareti planlıyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD-Meksika sınırına ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Harris'ten birkaç gün sonra Eski ABD Başkanı Donald Trump da sınıra giderek, Biden yönetiminin sınır politikalarına karşı bir mesaj verecek.

AFP'nin aktardığı habere göre, geçen ay yaptığı Guatemala ve Meksika ziyaretlerinde yaptığı açıklamayla tepki çeken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İç Bakanı Alejandro Mayorkas ile Texas'ın El Paso kentine, Meksika sınırına gidecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Yardımcısı Harris'in yasa dışı göçün kökenlerindeki sebeplere odaklandığını ve durumu kontrol altına almak için çalıştığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da 30 Haziran'da Meksika sınırına gitmesi, Cumhuriyetçiler'in Biden yönetiminin sınır politikalarına yönelik tepkileri üzerine bir mesaj vermesi bekleniyor. Ziyaret planıyla ilgili açıklama yapan Trump, "Güney sınırındaki krizi aylarca gözardı ettikten sonra Kamala Harris'in sonunda oraya gitmesi ve yarattıkları dev yıkım ve ölümü görmesi güzel. Bunlar, Biden yönetiminin benim sert fakat makul sınır politikalarımı sonlandırmasının doğrudan bir sonucu" yazdı.