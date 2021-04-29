ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Kongre'de konuştu: Demokrasinin hala işe yaradığını kanıtlamalıyız

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye başkan olarak yaptığı ilk resmi konuşmada ''Demokrasinin hâlâ işe yaradığını kanıtlamamız gerekiyor'' dedi.

Kapitol Binası'nda geleneksel olarak bir ABD liderinin yıl içinde yaptığı en önemli planlı konuşmalardan kabul edilen konuşmada Kongre üyelerine ve halka seslenen Biden, yol ve köprü inşaatları, sosyal programların genişletilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklarda sunduğu mali tekliflere 1.8 trilyon dolarlık bir sosyal harcama planı ekledi. New York Times, ABD'nin Lyndon B. Johnson'ın Great Society'si ve Franklin D. Roosevelt'in New Deal'ından bu yana ABD'de bu kadar büyük bir ''temel tekrar oryantasyon'' görülmediğini ifade etti.

Biden, ''Demokrasinin hâlâ işe yaradığını, hükümetimizin hâlâ işe yaradığını ve insanlara hizmet edebileceğimizi kanıtlamamız gerekiyor'' diye konuştu.

Kapitol doktorunun tavsiyesi doğrultusunda salona Koronavirüs salgını sebebiyle normalde olduğunun aksine bin 600 yerine 200 Kongre üyesi ve yetkili alındı.

Organizasyonun tarihe geçen bir başka tarafı da Biden'ın arkasında iki kadın üst düzey yetkili otururken Kongre'ye seslenen ilk ABD Başkanı olması oldu. Biden'ın arkasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı.

ABD lideri, ülkesinin aşılanmadaki başarısına dikkat çekerek, ''100 gün sonra şunu söyleyebilirim; ABD tekrar hareket halinde. Felakati ihtimale, krizi fırsata, başarısızlıkları gücümüze çevirdik. Hayat bizi devirebilir, ancak Amerika asla yerde kalmaz'' dedi.

Biden, ülke genelinde polis gücüne yapılan denetimin artırılması ve yüksek güçlü silahlara erişimin kısıtlanması için de çağrıda bulundu. ABD Başkanı, ''Rozet takanların büyük bölümü halkımıza şerefiyle hizmet ediyor. Ancak bir araya gelip güveni tekrar inşa etmeliyiz. Sistematik ırkçılığın kökünü kazımalıyız. Bunun için George Floyd adına reforma gitmeliyiz'' dedi.

Kongre kürsüsünden trans bireylere de seslenen Biden, ''Evde beni izleyen hepinizin, özellikle de çok cesur olan gençlerin şunu bilmesini istiyorum. Başkanınız arkanızda'' diye konuştu.

Eski başkanlardan Ronald Reagan ''Hükümet problemdir, çözüm değil'' dedikten yaklaşık 40 yıl sonra kürsüye çıkan Biden, federal devleti bir kez daha merkeze koymaya çalışarak ülkenin en zenginleri ile geriye kalanlar arasındaki farkı kapatacak planlar sunmaya çalışıyor.