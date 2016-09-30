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Dünya

ABD Başkan adayı yine 'bilemedi'

Johnson, "Halep ne?" sözleriyle gündeme gelmişti

30 Eylül 2016 14:25

ABD'de ay başında MSNBC'de çıktığı programda 'Halep ne?' diyerek coğrafya ve gündem bilgisini 'konuşturan' Liberteryen Partili başkan adayı Gary Johnson, yine çok konuşulması gereken bir 'performans sergiledi.' MSNBC'de Chris Matthews'un konuğu olan Johnson, "Favori yabancı lideriniz hangisi?" sorusuna bir türlü cevap veremedi.

Sputnik'in haberine göre, Matthews "Saygı duyduğunuz ve imrendiğiniz yabancı bir lider söyleyin" dedi. Johnson da kısa bir sessizliğin ardından "Benimki (önceki gün ölen eski İsrail Cumhurbaşkanı) Şimon Peres'ti" yanıtını verdi.

Ancak Matthews ısrarla "Bunu yanıtlamak zorundasınız. Herhangi bir ülke. Herhangi bir kıta. Kanada, Meksika, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Afrika… Saygı duyduğunuz bir lider söyleyin" diye sordu. Johnson da yine önce durakladı, sonrasında kendi kendini 'ele verip' "Sanırım yine bir Halep anı yaşıyorum. Eski Meksika lideri" cevabını verdi. Bunun üzerine Matthews da "Hangisi?" diye sordu.

Johnson'ın ağzından da 'Fox' kelimesi çıktı. Eski Meksika Devlet Başkanı Vicente Fox, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme önerisine sert tepki göstermişti.

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