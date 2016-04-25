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Dünya

ABD başkan adayı Ted Cruz'a benzerliğiyle ünlenen kadın porno filmde oynayacak

Hayes, filmi nişanlısı Freddie Green'le çekecek

25 Nisan 2016 03:35

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adaylarından Ted Cruz'a benzerliğiyle ünlenen 21 yaşındaki Searcy Hayes, kendisine yöneltilen porno film çekme önerisini kabul etti. Bir porno sitesi, Hayes'in kapısını çalarak nişanlısı Freddie Green’le çekeceği 6 dakikalık bir seks kaydı için 10 bin dolar önerdi. Ekonomik açıdan zor durumda olan çift bu teklife olumlu yanıt verdi. Hayes'in nişanlısı Green, "Bu parayla bir kamyonet almak ve evimizin borcunu kapatmak istiyoruz. Belki evleniriz de" diye konuştu.

Hafta başında Amerikan televizyonlarında yayınlanan Maury Povich Şov programına katılan Hayes, bir anda ülke çapında tanınan bir isim haline geldi. Programa nişanlısının kendisiyle ilgili suçlamalarına yanıt vermek için çıkan Hayes'in bu denli şöhret kazanmasına neden olan özelliği ise Cruz'a olan benzerliği.

Hayes programda, Green'i aldattığı iddialarına cevaben yalan makinesine bağlandı ve bu sınavı başarıyla geçti. DNA testleri de Hayes'in 3 aylık bebeğinin Green'den olduğunu doğruladı.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Vicksburg kentinde yaşayan Hayes, programın ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

 

Cruz'u tanımıyor

 

Hayes ile Cruz'un şaşırtan benzerliğini fark eden izleyiciler, ikilinin yan yana getirilmiş fotoğraflarını paylaştılar. Bu benzerlik, birçok haber sitesi tarafından da manşetlere taşındı.

Hayes ise Cruz'un adını ilk kez duyduğunu ancak Cumhuriyetçilerin bir diğer başkan aday adayı Donald Trump'ı tanıdığını söyledi.

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