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Dünya

ABD başkan adayı: Halep ne?

“Suriye konusunun bir karmaşa olduğunu düşünmüyorum”

08 Eylül 2016 22:52

ABD’deki başkanlık seçimlerinin Liberteryen Partili adayı Gary Johnson, Halep’teki sığınmacı sorununa nasıl bir çözüm bulacağına dair bir soruya, “Halep ne?” cevabını verdi.

Sputnik’in haberine göre, MSNBC’de ‘Morning Joe’ adlı programda soruları yanıtlayan Johnson, Suriye’deki çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan ve basında sıklıkla yer alan Halep’in varlığından haberdar olmadığını ifade etti.

​Katılımcılardan biri olan Mike Barnicle’ın, Halep’in Suriye’deki çatışmaların merkezinde bulunduğunu ve sığınmacı krizinin kaynaklandığı ana noktalardan biri olduğunu hatırlatması üzerine durumu toparlamaya çalışan Liberteryen Partili başkan adayı, ABD’nin bölgedeki sorunların çözümü için Rusya’yla işbirliği yapması gerektiğini belirterek, “Suriye konusunun bir karmaşa olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Johnson, salı günü açıklanan CNN/ORC anketine göre, seçimler öncesinde yüzde 7 oranına sahip.

 

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