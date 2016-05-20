ABD başkan adayı Clinton'a seçimler için 256 milyon dolar bağış yapıldı!

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerinin öne çıkan aday adayı Demokrat Hillary Clinton'ın 256 milyon dolar bağış topladığı açıklandı. Clinton'a en büyük mali destek finans çevrelerinden geldi.



NTV'de yer alan habere göre, Demokratların aday adayı eski Dışişleri Bakanı Clinton 256.5 milyon dolarla birinciliğini koruyor.

Clinton'a en büyük destek Wall Street'ten





Başkanlık için ikinci kez yarışan Clinton’a en büyük mali desteğin ülkedeki finans kuruluşlarından gelmesi dikkati çekiyor.



Washington merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşu Center for Responsive Politics'in verileri, Wall Street'in Clinton'a toplamda 23.5 milyon dolara yakın bağışta bulunduğunu ortaya koyuyor.



Teknoloji şirketleri Sanders'ı destekliyor



Listenin ikinci sırasında ise Clinton'u Wall Street'e olan yakınlığı nedeniyle yaylım ateşine tutan Bernie Sanders yer alıyor. Bernie Sanders 182.8 milyon dolar bağış topladı.

Sanders'in bağışlarının yüzde 99'u bireysel. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Apple, Amazon, IBM ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri Sanders'e bağış yapan kuruluşlar olarak öne çıkıyor.





Trump 51 milyon dolar topladı





Cumhuriyetçi Parti’nin tek aday adayı emlak milyarderi Donald Trump ise şu ana kadar 51.1 milyon dolar bağış topladı.

Trump seçim kampanyasının başında çıkar gruplarından bağış kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Trump seçim kampanyasındaki finansmanın yüzde 75'ini kendi kaynaklarından karşılarken, yüzde 25 bireysel bağışlardan beliyor.