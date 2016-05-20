T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD başkan adayı Clinton'a seçimler için 256 milyon dolar bağış yapıldı!

Clinton'a en büyük mali destek finans çevrelerinden geldi

20 Mayıs 2016 18:36

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerinin öne çıkan aday adayı Demokrat Hillary Clinton'ın 256 milyon dolar bağış topladığı açıklandı. Clinton'a en büyük mali destek finans çevrelerinden geldi.


NTV'de yer alan habere göre, Demokratların aday adayı eski Dışişleri Bakanı Clinton 256.5 milyon dolarla birinciliğini koruyor.

 

Clinton'a en büyük destek Wall Street'ten
 


Başkanlık için ikinci kez yarışan Clinton’a en büyük mali desteğin ülkedeki finans kuruluşlarından gelmesi dikkati çekiyor.

Washington merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşu Center for Responsive Politics'in verileri, Wall Street'in Clinton'a toplamda 23.5 milyon dolara yakın bağışta bulunduğunu ortaya koyuyor.


Teknoloji şirketleri Sanders'ı destekliyor


Listenin ikinci sırasında ise Clinton'u Wall Street'e olan yakınlığı nedeniyle yaylım ateşine tutan Bernie Sanders yer alıyor. Bernie Sanders 182.8 milyon dolar bağış topladı.

Sanders'in bağışlarının yüzde 99'u bireysel. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Apple, Amazon, IBM ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri Sanders'e bağış yapan kuruluşlar olarak öne çıkıyor. 



Trump 51 milyon dolar topladı



Cumhuriyetçi Parti’nin tek aday adayı emlak milyarderi Donald Trump ise şu ana kadar 51.1 milyon dolar bağış topladı.

Trump seçim kampanyasının başında çıkar gruplarından bağış kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Trump seçim kampanyasındaki finansmanın yüzde 75'ini kendi kaynaklarından karşılarken, yüzde 25 bireysel bağışlardan beliyor.

ETİKETLER

Hillary ClintonABD Başkanlık SeçimleriABD bağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24