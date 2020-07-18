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Dünya

ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a: Vergi beyanını açıkla

18 Temmuz 2020 07:07

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Başkan Donald Trump'a vergi beyanlarını açıklaması çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Twitter hesabından ''Ben 21 yıllık vergi beyanımı açıklarken, Donald Trump neden açıklamıyor. Bu başkanın neyi gizlediğini bilmek hakkımız.'' ifadesini kullandı. 

Trump, başkan adaylığını açıkladığı günden şimdiye kadar vergi beyanlarını açıklamayı reddederken, ABD Yüksek Mahkemesi, 9 Temmuz'da, Trump'ın vergi kayıtlarını soruşturan New York savcılarının söz konusu beyanlara erişimine onay vermişti.

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