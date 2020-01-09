ABD Başkan aday adayı Sanders: İran ile bir savaş Irak'tan daha yıkıcı sonuçlar yaratır

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Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri için Demokrat Parti aday adayları arasında adı öne çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders, ülkesinin İran ile savaşa girmesinin Irak savaşından daha yıkıcı sonuçlar yaratacağını söyledi.

Trump hükümeti yetkilileri tarafından verilen bir istihbarat brifinginin çıkışında konuşan Sanders, "Bir yalan ile Vietnam savaşına girdiğimizde 59 bin can kaybettik. 2003'te bize Irak'ın kitle imha silahları olduğu konusunda yalan söylendi ve 4 bin ABD'li hayatını kaybetti. Bölgede yüz binlerce kişi yerinden oldu veya hayatını kaybetti" dedi.

Bağımsız Vermont Senatörü açık bir şekilde hükümetin savaşa gitmeyeceğini dillendirmesini istedi.

"İsteyerek veya istemeden savaş çıkacak bir ortam yaratabiliriz" diyen Sanders, İran ile ABD arasındaki savaşın çok uzun sürebileceğini söyledi.

İran ile savaş "büyük bir felaket olur" diye konuşan Sanders, Kongre'ye ABD Başkanı Donald Trump'ın alacağı potansiyel bir savaş kararını engelleme çağrısı yaptı.