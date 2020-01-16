ABD Başkan aday adayı Bernie Sanders'tan Türkçe paylaşım

ABD Başkan aday adayı Senatör Bernie Sanders'ın seçim kampanyası, sağlık hizmetinin küresel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekmek için farklı dillerde paylaşımda bulunurken bu diller arasında Türkçe de yer aldı.

Sanders kampanyasının internet sitesinde yapılan Türkçe paylaşımda başkan aday adayının iki kampanyasında da öne çıkardığı "Sağlık hizmeti bir insan hakkıdır" (Healthcare is a human right) söylemi yer aldı.

2016'da da Demokrat Parti adaylığı için yarışan ve ufak bir farkla Hillary Clinton'ın gerisinde kalan Sanders, ABD'nin ücretsiz sağlık hizmetine sahip olması gerektiğini savunuyor.

Sanders'ın söylemi Türkçe dışında 16 dile daha çevrildi.

Bağımsız Vermont Senatörü yapılan son anketlerde Kasım'da Demokratların adayı olmaya en yakın ikinci isim olarak görünüyor.